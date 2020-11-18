Дрэг гонка: 1400-сильный Ford Mustang Кена Блока против карбонового McLaren Senna

Полноприводный Ford Mustang Hoonicorn построили специально для проекта «Джимхана». Изначально модифицированный маслкар весом 1360 килограммов создавали для дрифта, а не для дрэг гонок. Hoonicorn оборудован 6,7-литровым V8 с двумя турбинами Garrett. Подобные моторы устанавливают в автомобили, участвующие в гонках серии NASCAR. Отдача двигателя составляет 1400 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает секвентальная коробка передач. Динамические характеристики уникального «Мустанга» Кен Блок держит в секрете.
Фото: Hoonigan / YouTube
Масса карбонового McLaren Senna составляет 1198 килограммов. Под капотом суперкара установлен 800-сильный четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом, который работает в паре с семиступенчатым «роботом». До «сотни» заднеприводное купе разгоняется за 2,8 секунды. Отметку в 200 километров в час «Макларен» преодолевает за 6,8 секунды. Максимальная скорость – 340 километров в час.
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В рамках гонок на четверть мили спортсмены провели три заезда. В первой попытке Ford Mustang не оставил никаких шансов британскому купе, обойдя McLaren более чем на четыре корпуса. Во втором заезде Кен Блок стартовал с опозданием, однако и это не помешало Hoonicorn опередить карбоновый суперкар на финише. В финальной гонке создатель «Джимханы» решил дать фору сопернику в два корпуса, расположив свой «Мустанг» позади британского суперкара. Но даже такое преимущество на старте не позволило McLaren Senna уйти от поражения.
На прошлой неделе блогеры YouTube-канала carwow устроили дрэг-гонку между новым Porsche 911 Turbo S, спецверсией Ferrari 488 Pista и спайдером Lamborghini Huracan Performante. Серия заездов включала в себя заезды с места на 402 метра, старты «с хода» в разных режимах и замер эффективности тормозов со скорости 113 километров в час.