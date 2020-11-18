13:07

Дрэг гонка: 1400-сильный Ford Mustang Кена Блока против карбонового McLaren Senna

Создатель «Джимханы» не оставил ни единого шанса британскому суперкару

Анастасия Дубина
Известный американский автогонщик и создатель дрифт-проекта «Джимхана» Кен Блок опубликовал на своем Youtube-канале первую серию сериала под названием «Hoonicorn vs The World». В новом шоу спортсмен будет соревноваться в дрэг-рейсинге с разными мировыми суперкарами на своем модифицированном Ford Mustang Hoonicorn. Первым соперником американца стало карбоновое купе McLaren Senna.

Полноприводный Ford Mustang Hoonicorn построили специально для проекта «Джимхана». Изначально модифицированный маслкар весом 1360 килограммов создавали для дрифта, а не для дрэг гонок. Hoonicorn оборудован 6,7-литровым V8 с двумя турбинами Garrett. Подобные моторы устанавливают в автомобили, участвующие в гонках серии NASCAR. Отдача двигателя составляет 1400 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает секвентальная коробка передач. Динамические характеристики уникального «Мустанга» Кен Блок держит в секрете.

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Фото: Hoonigan / YouTube

Масса карбонового McLaren Senna составляет 1198 килограммов. Под капотом суперкара установлен 800-сильный четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом, который работает в паре с семиступенчатым «роботом». До «сотни» заднеприводное купе разгоняется за 2,8 секунды. Отметку в 200 километров в час «Макларен» преодолевает за 6,8 секунды. Максимальная скорость – 340 километров в час.

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В рамках гонок на четверть мили спортсмены провели три заезда. В первой попытке Ford Mustang не оставил никаких шансов британскому купе, обойдя McLaren более чем на четыре корпуса. Во втором заезде Кен Блок стартовал с опозданием, однако и это не помешало Hoonicorn опередить карбоновый суперкар на финише. В финальной гонке создатель «Джимханы» решил дать фору сопернику в два корпуса, расположив свой «Мустанг» позади британского суперкара. Но даже такое преимущество на старте не позволило McLaren Senna уйти от поражения.

На прошлой неделе блогеры YouTube-канала carwow устроили дрэг-гонку между новым Porsche 911 Turbo S, спецверсией Ferrari 488 Pista и спайдером Lamborghini Huracan Performante. Серия заездов включала в себя заезды с места на 402 метра, старты «с хода» в разных режимах и замер эффективности тормозов со скорости 113 километров в час.

Источник: Hoonigan / YouTube