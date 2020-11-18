Дрэг гонка: 1400-сильный Ford Mustang Кена Блока против карбонового McLaren Senna

Масса карбонового McLaren Senna составляет 1198 килограммов. Под капотом суперкара установлен 800-сильный четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом, который работает в паре с семиступенчатым «роботом». До «сотни» заднеприводное купе разгоняется за 2,8 секунды. Отметку в 200 километров в час «Макларен» преодолевает за 6,8 секунды. Максимальная скорость – 340 километров в час.

В рамках гонок на четверть мили спортсмены провели три заезда. В первой попытке Ford Mustang не оставил никаких шансов британскому купе, обойдя McLaren более чем на четыре корпуса. Во втором заезде Кен Блок стартовал с опозданием, однако и это не помешало Hoonicorn опередить карбоновый суперкар на финише. В финальной гонке создатель «Джимханы» решил дать фору сопернику в два корпуса, расположив свой «Мустанг» позади британского суперкара. Но даже такое преимущество на старте не позволило McLaren Senna уйти от поражения.