Видео: Rolls-Royce Cullinan рассекает по пустыне на Ближнем Востоке

В опубликованном ролике Rolls-Royce Cullinan покидает ночной город, отправляясь на пустынную трассу. Примечательно, что в самом начале видео демонстрируется фирменная выдвижная статуэтка «Spirit of Ecstasy», которая подсвечивается в темноте. Согласно новому европейскому регламенту, в передней части автомобиля не должны присутствовать светящиеся элементы, за исключением головной оптики. Поэтому Rolls-Royce в ближайшее время отзовет все автомобили в Европе с таким украшением, чтобы деактивировать подсветку.

После непродолжительной поездки по асфальтированной дороге роскошный кроссовер выезжает на песчаное покрытие и демонстрирует возможности полноприводной трансмиссии. Также в процессе езды по песчаным дюнам можно по достоинству оценить адаптивную подвеску модели с технологией Magic Carpet Ride, которая сглаживает дорожные неровности. Кроме того, во время испытаний активно работала электронная система движения Cullinan, которая подстраивалась под окружающую обстановку.