Видео: Rolls-Royce Cullinan рассекает по пустыне на Ближнем Востоке

В опубликованном ролике Rolls-Royce Cullinan покидает ночной город, отправляясь на пустынную трассу. Примечательно, что в самом начале видео демонстрируется фирменная выдвижная статуэтка «Spirit of Ecstasy», которая подсвечивается в темноте. Согласно новому европейскому регламенту, в передней части автомобиля не должны присутствовать светящиеся элементы, за исключением головной оптики. Поэтому Rolls-Royce в ближайшее время отзовет все автомобили в Европе с таким украшением, чтобы деактивировать подсветку.
Rolls-Royce откажется от подсвеченной статуэтки «Духа экстаза»
После непродолжительной поездки по асфальтированной дороге роскошный кроссовер выезжает на песчаное покрытие и демонстрирует возможности полноприводной трансмиссии. Также в процессе езды по песчаным дюнам можно по достоинству оценить адаптивную подвеску модели с технологией Magic Carpet Ride, которая сглаживает дорожные неровности. Кроме того, во время испытаний активно работала электронная система движения Cullinan, которая подстраивалась под окружающую обстановку.
Rolls-Royce Cullinan дебютировал в 2018 году. Кроссовер оборудован той же платформой и шасси с пневмоподвеской, что и седан Phantom. Модель оснащается 6,75-литровым V12 мощностью 571 лошадиная сила (850 Нм). Именно такая модификация Cullinan приняла участие в съемке. Однако роскошный кроссовер имеет и «заряженную» версию Black Badge, которая оборудуется 600-сильным (900 Нм) V12 того же объема.
Фото: Charles Verghese / Rolls-Royce
В начале мая сообщалось, что журналистка Эмме Холл смогла проехать 3 000 километров по пустыням Калифорнии и Невады за рулем Rolls-Royce Cullinan. Несмотря на сложный маршрут, Холл вместе с напарницей смогла одержать победу в ежегодном ралли Rebelle.