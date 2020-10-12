Rolls-Royce откажется от подсвеченной статуэтки «Духа экстаза»

С 2016 года и до недавнего времени эта опция была одна из самых популярных, её можно было заказать за 3,5 тысячи фунтов стерлингов (350 тысяч рублей по нынешнему курсу). Возможность установить просвечивающуюся статуэтку до сих пор предусмотрена на сайте Rolls-Royce, однако по факту она уже не доступна. Причина – новые стандарты безопасности, которые исключают возможность устанавливать какие-либо светящиеся декоративные элементы на переднюю часть кузова автомобиля.