Редкий 63-летний кабриолет DeSoto оценили в 20 миллионов рублей

Марка DeSoto входила в состав концерна Chrysler, а ее модели выпускались с 1928 по 1961 год. Выставленный на продажу кабриолет является одним из трехсот экземпляров Adventurer, сошедших с конвейера в 1957 году. Несмотря на 63-летнюю историю, машина находится в идеальном состоянии и выглядит как новый автомобиль.