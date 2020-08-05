Редкий 63-летний кабриолет DeSoto оценили в 20 миллионов рублей

Марка DeSoto входила в состав концерна Chrysler, а ее модели выпускались с 1928 по 1961 год. Выставленный на продажу кабриолет является одним из трехсот экземпляров Adventurer, сошедших с конвейера в 1957 году. Несмотря на 63-летнюю историю, машина находится в идеальном состоянии и выглядит как новый автомобиль.
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Салон редкого кабриолета выполнен из бежевой кожи со вставками из клетчатой ткани. Кроме того, автомобиль оборудован радиомагнитолой, электрическими стеклоподъемниками, а также электроприводом переднего сидения и часами Benrus, расположенными на передней панели.
ebay.com
Под капотом модели находится 5,7-литровый HEMI V8, выдающий 345 лошадиных сил и 529 Нм крутящего момента. Агрегат кабриолета работает вместе с трехступенчатой автоматической коробкой передач.
Судя по одометру, 63-летний DeSoto Adventurer проехал всего 1918 километров.
В настоящий момент приобрети кабриолет можно за 300 000 долларов (примерно 22 000 000 рублей по текущему курсу). В комплекте с автомобилем продавец отдаст фотографию Ричарда Карпентера.
В конце июля аукционный дом RM Sotheby's выставил на продажу редчайший Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss с пробегом всего 8500 километров. Приобрести один из 75 коллекционных спидстеров можно за 1,9-2,2 миллиона евро (159-184 миллиона рублей).