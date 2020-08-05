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Редкий 63-летний кабриолет DeSoto оценили в 20 миллионов рублей

Автомобиль принадлежал известному американскому музыканту

© ebay.com
Анастасия Дубина
На портале eBay выставили на продажу кабриолет DeSoto Adventurer 1957 года за 300 000 долларов (примерно 22 000 000 рублей по текущему курсу). Автомобиль принадлежал основателю американской группы «The Carpenters» Ричарду Карпентеру.

Марка DeSoto входила в состав концерна Chrysler, а ее модели выпускались с 1928 по 1961 год. Выставленный на продажу кабриолет является одним из трехсот экземпляров Adventurer, сошедших с конвейера в 1957 году. Несмотря на 63-летнюю историю, машина находится в идеальном состоянии и выглядит как новый автомобиль.

ebay.com

Салон редкого кабриолета выполнен из бежевой кожи со вставками из клетчатой ткани. Кроме того, автомобиль оборудован радиомагнитолой, электрическими стеклоподъемниками, а также электроприводом переднего сидения и часами Benrus, расположенными на передней панели.

ebay.com

Под капотом модели находится 5,7-литровый HEMI V8, выдающий 345 лошадиных сил и 529 Нм крутящего момента. Агрегат кабриолета работает вместе с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Судя по одометру, 63-летний DeSoto Adventurer проехал всего 1918 километров.

В настоящий момент приобрети кабриолет можно за 300 000 долларов (примерно 22 000 000 рублей по текущему курсу). В комплекте с автомобилем продавец отдаст фотографию Ричарда Карпентера.

В конце июля аукционный дом RM Sotheby's выставил на продажу редчайший Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss с пробегом всего 8500 километров. Приобрести один из 75 коллекционных спидстеров можно за 1,9-2,2 миллиона евро (159-184 миллиона рублей).

Источник: ebay.com