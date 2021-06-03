Кроссовер DFM 580 вернулся в Россию с подросшим ценником

Кроссовер DFM 580 вернулся в Россию с подросшим ценникомDongfeng раскрыла стоимость своей единственной модели
DFM 580 — единственная модель марки, которая в настоящее время представлена на российском сайте. До 2021 года дилеры Dongfeng еще распродавали остатки кроссоверов AX7, однако запасы автомобилей закончились, а новых поставок не было. В конце мая в Москве заметили автовоз, груженый кроссоверами DFM 580 — эта модель уже знакома россиянам, так как она появилась еще в 2019 году, но вскоре покинула рынок.
Теперь же в Россию привезли обновленную версию DFM 580. Внешние отличия от дореформенного кроссовера сводятся к чуть изменившимся противотуманкам, дизайну переднего бампера и колесных дисков, а в салоне появился 9-дюймовый экран мультимедийной системы. Список оснащения пополнился бесключевым доступом, климат-контролем, круиз-контролем, камерой кругового обзора и встроенным видеорегистратором.
Фото: Китайские автомобили
По информации «Китайских автомобилей», DFM 580 предложат в России в двух модификациях: с 1,8-литровым «атмосферником», который выдает 132 лошадиные силы и сочетается «механикой», а также с турбомотором 1.5 на 145 сил в паре с вариатором.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2020 год дилеры Dongfeng реализовали в России 942 новых автомобиля, что на 39 процентов меньше, чем в 2019 году.