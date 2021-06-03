Кроссовер DFM 580 вернулся в Россию с подросшим ценником

DFM 580 — единственная модель марки, которая в настоящее время представлена на российском сайте. До 2021 года дилеры Dongfeng еще распродавали остатки кроссоверов AX7, однако запасы автомобилей закончились, а новых поставок не было. В конце мая в Москве заметили автовоз, груженый кроссоверами DFM 580 — эта модель уже знакома россиянам, так как она появилась еще в 2019 году, но вскоре покинула рынок.