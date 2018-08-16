В Швейцарии запретили дизельные «Мерседесы» и «Порше»

Как сообщает Automotive News со ссылкой на швейцарское дорожное агентство Astra, под запрет попали автомобили, импортированную в страну после 17 августа текущего года. Те, что поставлены на учет раньше разрешено эксплуатировать, но машины должны быть доработаны под новые экологические стандарты.

До устранения проблем на учет нельзя будет поставить Mercedes-Benz Vito с 1,6-литровым мотором, Porsche Macan с трехлитровым агрегатом и Cayenne c 4,2-литровым дизелем. По требованию регулятора все двигатели должны соответствовать нормам «Евро-6».