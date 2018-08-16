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16 августа 18:17

В Швейцарии запретили дизельные «Мерседесы» и «Порше»

Машины не соответствуют действующим экологическим нормам

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Алексей Носаченко
Власти Швейцарии прекратили регистрировать автомобили Mercedes-Benz Vito, Porsche Macan и Cayenne, оснащенные «грязными» дизельными двигателями. Уровень вредных выбросов этих агрегатов не соответствует требованиям Евросоюза.

Как сообщает Automotive News со ссылкой на швейцарское дорожное агентство Astra, под запрет попали автомобили, импортированную в страну после 17 августа текущего года. Те, что поставлены на учет раньше разрешено эксплуатировать, но машины должны быть доработаны под новые экологические стандарты.

До устранения проблем на учет нельзя будет поставить Mercedes-Benz Vito с 1,6-литровым мотором, Porsche Macan с трехлитровым агрегатом и Cayenne c 4,2-литровым дизелем. По требованию регулятора все двигатели должны соответствовать нормам «Евро-6».

Запрет на регистрацию автомобилей связан с выявленными случаями манипуляции данными о вредных выбросах, в которых оказались вовлечены крупнейшие немецкие производители.

Так, в апреле немецкая полиция задержала главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера по подозрению в причастности к фальсификации данных о выбросах вредных веществ, а в сентябре 2017 года был арестован бывший член правления марки Вольфганг Хац. Кроме того, в прошлом году компании пришлось отозвать 22 тысячи Cayenne с трехлитровыми дизелями и «перепрошить» их моторы. Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe потребовала взыскать с Porsche 110 миллионов евро.

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