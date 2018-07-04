Jeep добавил новому Wrangler дизель

Компания Jeep распространила фотографии и спецификации внедорожника Wrangler нового поколения для европейского рынка. Модель первоначально выйдет на рынок с дизельным агрегатом, к которому к концу года присоединится бензиновая «турбочетверка».

«Рэнглер» получит 200-сильный дизель Multijet II объемом 2,2 литра, выдающий 450 Нм крутящего момента. Четырехдверный вариант Sahara с таким двигателем сможет ускоряться до «сотни» за 9,6 секунды. Максимальная скорость внедорожника составит 180 километров в час.

Впоследствии европейскую линейку пополнит 272-сильный (400 Нм) бензиновый двигатель объемом два литра. Оба мотора работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

На российском рынке автомобиль будет доступен с этим же бензиновым турбомотором, к которому присоединится атмосферная «шестерка» 3.6, выдающая 284 силы.

Внедорожник будет предлагаться в трех модификациях: Sport, Sahara и Rubicon. Первые две из них имеют полный привод Command-Trac с двухступенчатой раздаткой и механической блокировкой заднего дифференциала, а «Рубикон» – «ползучую» раздаточную коробку с передаточным отношением понижающей передачи 4,0 против 2,72 у обычных «Рэнглеров», а также принудительную блокировку переднего, заднего межколесного дифференциалов и размыкаемый передний стабилизатор.

Как ранее стало известно «Мотору», в России первыми начнут продавать трехдверки – они появятся в июле-августе. Пятидверные модификации доберутся до нас к октябрю-ноябрю. Цены на «Рэнглер» будут начинаться от 2 940 000 рублей и доходить до 3 690 000 рублей.