Генеральный директор Volkswagen назвал Tesla Model Y эталоном

Впечатлениями от тест-драйва Tesla Model Y генеральный директор концерна Volkswagen поделился в социальной сети Linkedln. Герберт Дисс отдал должное новинке Tesla, заявив, что по критериям удобства использования, запаса хода, производительности и эффективности батареи, а также по возможностям беспроводных обновлений американский электромобиль является ориентиром для Volkswagen.
Топ-менеджер немецкого автогиганта дал понять, что Model Y изначально был задуман, как электрокар, и такой подход обеспечивает конкурентное преимущество Tesla перед другими автопроизводителями. «На существующих платформах, разработанных под двигатели внутреннего сгорания, лучший электромобиль не построить», — резюмировал Дисс.
Интересно, что на этой же неделе электромобиль Volkswagen ID.3 протестировал глава Tesla Илон Маск, а руководитель концерна Volkswagen сопровождал бизнесмена в поездке. В социальных сетях предположили, что встреча между Маском и Диссом и почти одновременные тест-драйвы электромобилей могут привести к сотрудничеству между Tesla и Volkswagen, но Герберт Дисс подчеркнул, что никаких сделок между автогигантами не планируется.