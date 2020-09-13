Генеральный директор Volkswagen назвал Tesla Model Y эталоном

Впечатлениями от тест-драйва Tesla Model Y генеральный директор концерна Volkswagen поделился в социальной сети Linkedln. Герберт Дисс отдал должное новинке Tesla, заявив, что по критериям удобства использования, запаса хода, производительности и эффективности батареи, а также по возможностям беспроводных обновлений американский электромобиль является ориентиром для Volkswagen.

Топ-менеджер немецкого автогиганта дал понять, что Model Y изначально был задуман, как электрокар, и такой подход обеспечивает конкурентное преимущество Tesla перед другими автопроизводителями. «На существующих платформах, разработанных под двигатели внутреннего сгорания, лучший электромобиль не построить», — резюмировал Дисс.