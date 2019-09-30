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13:34

Водительское удостоверение разрешат предъявлять со смартфона

ГИБДД прорабатывает способы перехода на электронные документы

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Михаил Черников рассказал о работе ведомства над электронными водительскими удостоверениями. По словам главы ГИБДД, в будущем документ можно предъявлять со смартфона.

В интервью ТАСС Михаил Черников сообщил, что «в настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений». Одним из возможных вариантов реализации цифрового документа может стать его интеграция в смартфон, но будет ли это отдельное приложение или что-то другое, Черников не уточнил. При этом электронное удостоверение станет всего лишь альтернативой «бумажному», а не заменит его.

Также Черников не смог назвать сроки внедрения электронных водительских удостоверений, хотя ранее предполагалось, что это произойдет уже в 2020 году. По словам главы ГИБДД, сначала предстоит провести модернизацию оборудования, а также внести изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие выдачу водительских удостоверений.

Ранее сообщалось, что ГИБДД выступила с предложением открывать категорию А только тем, кто достиг 20-летнего возраста, а права на управление автомобилем, напротив, выдавать несовершеннолетним — с 17 лет. Но только при условии, что последних в поездке будет контролировать «сопровождающий».