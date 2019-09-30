Водительское удостоверение разрешат предъявлять со смартфона

В интервью ТАСС Михаил Черников сообщил, что «в настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений». Одним из возможных вариантов реализации цифрового документа может стать его интеграция в смартфон, но будет ли это отдельное приложение или что-то другое, Черников не уточнил. При этом электронное удостоверение станет всего лишь альтернативой «бумажному», а не заменит его.

Также Черников не смог назвать сроки внедрения электронных водительских удостоверений, хотя ранее предполагалось, что это произойдет уже в 2020 году. По словам главы ГИБДД, сначала предстоит провести модернизацию оборудования, а также внести изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие выдачу водительских удостоверений.