Land Rover Discovery Sport получил новые двигатели и мультимедиа

Кроме того, Discovery Sport начали оснащать умной системой фильтрации с индикатором качества воздуха на центральном дисплее, функцией контроля поперечного трафика сзади с автоматическим торможением и продвинутым круговым обзором. На скоростях до 30 километров в час он выводит на приборную панель трехмерную визуализацию окружающего пространства.

Заказы на обновленные кроссоверы уже принимаются. Цены в Великобритании начинаются от 31 915 фунтов стерлингов (около 3,2 миллиона рублей).