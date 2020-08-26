Land Rover Discovery Sport получил новые двигатели и мультимедиа

Базовая дизельная «четверка» на Land Rover Discovery Sport прибавила в отдаче и вместо 150 лошадиных сил развивает 163 (момент остался прежним и составялет 380 Нм). Поменялся и индекс: было D150, стало D165. Модификация D180 отныне носит обозначение D200 и оснащается дизелем Ingenium мощностью 204 силы (430 Нм), а не 180. Младший агрегат сочетается с ручной или автоматической коробкой передач, старший — только с автоматом. Как и прежде, полноприводные Discovery Sport оборудованы системой MHEV с 48-вольтовыми стартер-генератором.
Еще одно новшество — возвращение турбомотора 2.0 (290 сил и 400 Нм момента). Правда, его будут ставить на спецверсию Discovery Sport Black, отличающуюся черным декором экстерьера, 20-дюймовыми колесами и широким перечнем стандартного оборудования. Такой вседорожник разгоняется до ста за 7,4 секунды, то есть на 0,8 секунды уступает топовому гибриду P300e. Ещё у обновленных машин появился другой руль и мультимедийные системы Pivi и Pivi Pro, как на новом Defender. Они умеют обновляться по воздуху и поддерживают одновременное подключение двух смартфонов по Bluetooth.
Кроме того, Discovery Sport начали оснащать умной системой фильтрации с индикатором качества воздуха на центральном дисплее, функцией контроля поперечного трафика сзади с автоматическим торможением и продвинутым круговым обзором. На скоростях до 30 километров в час он выводит на приборную панель трехмерную визуализацию окружающего пространства.
Заказы на обновленные кроссоверы уже принимаются. Цены в Великобритании начинаются от 31 915 фунтов стерлингов (около 3,2 миллиона рублей).