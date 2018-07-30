Гиперкар Bugatti Divo частично показали на видео
Компания Bugatti опубликовала на странице в Facebook очередной тизер «драйверского» гиперкара Divo. В ролике производитель показал задние многосекционные фонари автомобиля, которые полностью отличаются от тех, что можно увидеть на Chiron.
Bugatti Divo назван в честь французского пилота Альберта Диво, который в 1920-х дважды выиграл гонку Targo Florio на автомобиле марки. При разработке гиперкара основной упор сделан на управляемости (об этом свидетельствует слоган: Сделан для поворотов (Built for corners), максимальной прижимной силе и способности выдерживать высокие перегрузки.
По предварительной информации, Divo построят на базе Chiron. Силовая установка гиперкара останется без изменения, но благодаря улучшенной аэродинамике и сниженной массе новинка будет быстрее в разгоне до «сотни» — топовому Chiron Sport на это требуется 2,5 секунды.
В движение Bugatti Divo будет приводить 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями. Отдача мотора составит 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. По слухам, двигатель будет сочетаться с гоночной трансмиссией.
Публичный дебют Bugatti Divo состоится 24 августа на калифорнийском фестивале Quail. Общий тираж гиперкара составит 40 экземпляров. Цена — пять миллионов евро.