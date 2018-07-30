Гиперкар Bugatti Divo частично показали на видео

Компания Bugatti опубликовала на странице в Facebook очередной тизер «драйверского» гиперкара Divo. В ролике производитель показал задние многосекционные фонари автомобиля, которые полностью отличаются от тех, что можно увидеть на Chiron.

Bugatti Divo назван в честь французского пилота Альберта Диво, который в 1920-х дважды выиграл гонку Targo Florio на автомобиле марки. При разработке гиперкара основной упор сделан на управляемости (об этом свидетельствует слоган: Сделан для поворотов (Built for corners), максимальной прижимной силе и способности выдерживать высокие перегрузки.

По предварительной информации, Divo построят на базе Chiron. Силовая установка гиперкара останется без изменения, но благодаря улучшенной аэродинамике и сниженной массе новинка будет быстрее в разгоне до «сотни» — топовому Chiron Sport на это требуется 2,5 секунды.

Видео со страницы Bugatti в сети Facebook.

В движение Bugatti Divo будет приводить 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями. Отдача мотора составит 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. По слухам, двигатель будет сочетаться с гоночной трансмиссией.

Bugatti также показала часть аэродинамического обвеса гиперкара. Вероятно, вдохновением для него послужит «оперение» прототипа Vision Gran Turismo.

Публичный дебют Bugatti Divo состоится 24 августа на калифорнийском фестивале Quail. Общий тираж гиперкара составит 40 экземпляров. Цена — пять миллионов евро.