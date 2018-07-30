Новинка получит отличный от «Широна» дизайн

Пульс

Гиперкар Bugatti Divo частично показали на видео

E257c55d7a1b7aad573b05fc01253a1a28b73c99
30 июля 2018

Компания Bugatti опубликовала на странице в Facebook очередной тизер «драйверского» гиперкара Divo. В ролике производитель показал задние многосекционные фонари автомобиля, которые полностью отличаются от тех, что можно увидеть на Chiron.

[Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях](https://motor.ru/lab/chiron.htm)

Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях

Bugatti Divo назван в честь французского пилота Альберта Диво, который в 1920-х дважды выиграл гонку Targo Florio на автомобиле марки. При разработке гиперкара основной упор сделан на управляемости (об этом свидетельствует слоган: Сделан для поворотов (Built for corners), максимальной прижимной силе и способности выдерживать высокие перегрузки.

По предварительной информации, Divo построят на базе Chiron. Силовая установка гиперкара останется без изменения, но благодаря улучшенной аэродинамике и сниженной массе новинка будет быстрее в разгоне до «сотни» — топовому Chiron Sport на это требуется 2,5 секунды.

Видео со страницы Bugatti в сети Facebook.

В движение Bugatti Divo будет приводить 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями. Отдача мотора составит 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. По слухам, двигатель будет сочетаться с гоночной трансмиссией.

Bugatti также показала часть аэродинамического обвеса гиперкара. Вероятно, вдохновением для него послужит «оперение» прототипа [Vision Gran Turismo](https://motor.ru/news/visiongt-02-09-2015.htm).

Bugatti также показала часть аэродинамического обвеса гиперкара. Вероятно, вдохновением для него послужит «оперение» прототипа Vision Gran Turismo.

Публичный дебют Bugatti Divo состоится 24 августа на калифорнийском фестивале Quail. Общий тираж гиперкара составит 40 экземпляров. Цена — пять миллионов евро.

Bugatti Chiron: главные цифры

Как рождается самый крутой гиперкар планеты — цифры и факты

Теги:
Bugatti
Новости по теме
10 июля 2018
Bugatti готовит «драйверский» гиперкар Divo: первое изображение
6 июля 2018
Bugatti сделает очень быстрый Chiron за пять миллионов евро