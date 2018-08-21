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21 августа 18:02

Послушайте, как звучит новый гиперкар Bugatti

Компания публиковала очередной тизер модели Divo

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Компания Bugatti опубликовала на своей странице в Facebook видео, в котором можно услышать звук двигателя нового гиперкара Divo. По предварительной информации, это тот же самый восьмилитровый мотор W16 с четырьмя турбинами, что устанавливается на Chiron и Chiron Sport. Публичный дебют новинки состоится 24 августа.

На ранее размещенных изображениях и роликах производить уже показал профиль и общие пропорции гиперкара, его многосекционные задние фонари и детали аэродинамического обвеса, стилистика которого позаимствована у виртуального прототипа Vision Gran Turismo.

Видео: Bugatti

Известно, что Divo, названный в честь французского гонщика Альберта Диво, будет легче Chiron Sport, получит другие настройки рулевого управления и подвески, а также аэродинамические «оперение», способное генерировать максимум прижимной силы. По замыслу Bugatti, новый гиперкар должен стать «драйверской» альтернативой Chiron.

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