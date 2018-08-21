Послушайте, как звучит новый гиперкар Bugatti

На ранее размещенных изображениях и роликах производить уже показал профиль и общие пропорции гиперкара, его многосекционные задние фонари и детали аэродинамического обвеса, стилистика которого позаимствована у виртуального прототипа Vision Gran Turismo.
Видео: Bugatti
Известно, что Divo, названный в честь французского гонщика Альберта Диво, будет легче Chiron Sport, получит другие настройки рулевого управления и подвески, а также аэродинамические «оперение», способное генерировать максимум прижимной силы. По замыслу Bugatti, новый гиперкар должен стать «драйверской» альтернативой Chiron.