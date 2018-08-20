Гиперкар Bugatti Divo: новое изображение

От машины-донора Bugatti Divo будет отличаться развитым аэродинамическим «оперением». В частности, у него появится развитый передний сплиттер, массивное антикрыло и диффузор. Силовая установка, вероятно, останется без изменений: в движение Divo будет приводить 1500-сильный 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями, совмещенный с гоночной трансмиссией.

Благодаря улучшенной аэродинамике и сниженной массе Bugatti Chiron будет стабильнее при прохождении поворотов и быстрее в разгоне до 100 километров в час — топовому Chiron Sport на это требуется 2,5 секунды.