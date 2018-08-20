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20 августа 12:21

Гиперкар Bugatti Divo: новое изображение

Дебют «драйверского» гиперкара состоится 24 августа

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Компания Bugatti опубликовала новое изображение гиперкара Divo, на котором можно увидеть общие пропорции и профиль машины. Публичный дебют модели, построенной на базе Chiron, запланирован на 24 августа. Общий тираж гиперкара составит 40 экземпляров. Цена — пять миллионов евро (382,4 миллиона рублей по текущему курсу).

От машины-донора Bugatti Divo будет отличаться развитым аэродинамическим «оперением». В частности, у него появится развитый передний сплиттер, массивное антикрыло и диффузор. Силовая установка, вероятно, останется без изменений: в движение Divo будет приводить 1500-сильный 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями, совмещенный с гоночной трансмиссией.

Благодаря улучшенной аэродинамике и сниженной массе Bugatti Chiron будет стабильнее при прохождении поворотов и быстрее в разгоне до 100 километров в час — топовому Chiron Sport на это требуется 2,5 секунды.

Ранее французский производитель показал многосекционные задние фонари новинки, а также часть обвеса, вдохновением для которого послужило «оперение» прототипа Vision Gran Turismo.

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