Самодельный квадроцикл Tesla Cyberquad разогнали до 160 км/ч

Для проекта блогеры выбрали квадроцикл Yamaha Raptor 700 ATV 2008 года выпуска, ходовая часть которого максимально похожа на Cyberquad, и пересадили ему электрический мотор Zero Motorcycles. Изначально они планировали только электрифицировать квадроцикл, но эта задача оказалась слишком простой.

Переделка заняла порядка 300 часов, в течение которых Бенуа занимался установкой и доводкой двигателя, а Саловски вырезал из алюминия новую раму и угловатые детали облицовки. Готовая реплика получилась куда динамичнее «донорского» Raptor: на разгон с места до 97 километров в час ей требуется только 3,9 секунды – на 1,5 секунды меньше, чем «Раптору». Максимальная скорость электроквадроцикла составила почти 165 километров в час.