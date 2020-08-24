Самодельный квадроцикл Tesla Cyberquad разогнали до 160 км/ч

Для проекта блогеры выбрали квадроцикл Yamaha Raptor 700 ATV 2008 года выпуска, ходовая часть которого максимально похожа на Cyberquad, и пересадили ему электрический мотор Zero Motorcycles. Изначально они планировали только электрифицировать квадроцикл, но эта задача оказалась слишком простой.
Переделка заняла порядка 300 часов, в течение которых Бенуа занимался установкой и доводкой двигателя, а Саловски вырезал из алюминия новую раму и угловатые детали облицовки. Готовая реплика получилась куда динамичнее «донорского» Raptor: на разгон с места до 97 километров в час ей требуется только 3,9 секунды – на 1,5 секунды меньше, чем «Раптору». Максимальная скорость электроквадроцикла составила почти 165 километров в час.
Видео: Rich Rebuilds / YouTube
Tesla Cyberquad был представлен в ноябре минувшего года в ходе презентации Cybertruck. Электрический квадроцикл получил габариты, идеальные для перевозки на грузовой платформе пикапа, где для него предусмотрен специальный зарядный порт. Характеристики Cyberquad, в отличие от Cybertruck, до сих пор держатся в секрете. По словам Илона Маска, двухместный квадроцикл станет опцией для покупателей пикапа.
Бенуа и Саловски – далеко не единственные, кто скрашивает ожидание дебюта Cybertruck на рынке, назначенного на конец 2021 года. Фанаты Tesla из Боснии и Герцеговины показали очень точную реплику пикапа, которая в деталях повторяет как оформление экстерьера, так и габаритные размеры оригинала.