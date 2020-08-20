Посмотрите на очень точную реплику Tesla Cybertruck

У реплики, как и у оригинала, отсутствуют внешние зеркала заднего вида. На Cybertruck от Tesla и роль играют миниатюрные камеры, установленные в расширителях передних колесных арок. Неизвестно, чем боснийцы заменили зеркала и удалось ли им получить разрешение на выезд на дороги общего пользования. Как бы то ни было, разъезжающая по дорогам самоделка уже не раз попадала в объективы камер очевидцев.

Информацию о «начинке» реплики создатели решили сохранить в секрете. Вероятно, она базируется на автомобиле с традиционным двигателем внутреннего сгорания.