Посмотрите на очень точную реплику Tesla Cybertruck

Кузов самодельного пикапа сварен из плоских стальных листов, образующих множество острых стыков. Он оснащен светодиодной полосой на крыше, тонкой линией, соединяющей традиционные фары, и угловатыми колесными арками. Европейским умельцам удалось повторить даже дизайн глухих колесных дисков Cybertruck.
Салон также почти идентичен настоящему и имеет панорамную крышу, отделанную под мрамор переднюю панель, небольшой руль-джойстик и крупный сенсорный экран-планшет как у Tesla Model 3.
Фото: Carscoops
У реплики, как и у оригинала, отсутствуют внешние зеркала заднего вида. На Cybertruck от Tesla и роль играют миниатюрные камеры, установленные в расширителях передних колесных арок. Неизвестно, чем боснийцы заменили зеркала и удалось ли им получить разрешение на выезд на дороги общего пользования. Как бы то ни было, разъезжающая по дорогам самоделка уже не раз попадала в объективы камер очевидцев.
Информацию о «начинке» реплики создатели решили сохранить в секрете. Вероятно, она базируется на автомобиле с традиционным двигателем внутреннего сгорания.
Дебютировавший осенью прошлого года Tesla Cybertruck вдохновил умельцев по всему миру на создание разнообразных копий. Они отличаются как размерами и качеством сборки, так и материалами: реплики делают из стали, картона и даже картофельного пюре. В прошлом декабре в России собрали грубоватую версию «Кибертрака» на базе Lada 2109, а в январе появился второй «российский электропикап», в основу которого лег УАЗ-469.