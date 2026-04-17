Длиннобазный Mercedes-Benz GLC покажут на Пекинском автосалоне
Главное отличие кроссовера для Китая от дебютировавшей ранее версии для глобального рынка — колесная база, растянутая до 3027 мм. Это делает новый электрокроссовер одним из самых просторных в своем классе. Длина кузова составляет 4949 мм.
Автомобиль оснащен новой матричной светодиодной оптикой, в передней части кузова электрокара есть дополнительный багажник объемом 128 л. Также в оснащение войдет многосекционная панорамная крыша с возможностью затемнения.
Внутри — медиасистема с экраном диагональю — 39,1 дюйма, который объединяет цифровую комбинацию приборов, а также два дисплея. Имеется и проекционный экран. Передние кресла снабжены подогревом, вентиляцией и пневмомассажем. В списке оборудования — беспроводная зарядка для смартфонов и премиальная аудиосистема Burmester. Электрический кроссовер сможет похвастать и продвинутыми системами помощи водителю на трассе и в городе.
Читайте также:
- Эксперты назвали минусы кроссовера Geely Cityray
- Российские автомобили подорожают для граждан Казахстана на 5 млн рублей
- В России стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Pro
GLC EV построен на новой платформе с 800-вольтовой архитектурой. Полный привод реализован двумя электромоторами: передний выдает 219 л.с., задний — 402 л.с. Суммарная мощность силовой установки составляет 621 л.с., на задней оси применяется двухступенчатый редуктор.
Тяговая литий-ионная батарея обеспечивает запас хода от 680 до 703 км в зависимости от версии. Продажи новинки в Китае начнутся летом.