Длиннобазный Mercedes-Benz GLC покажут на Пекинском автосалоне

Главное отличие кроссовера для Китая от дебютировавшей ранее версии для глобального рынка — колесная база, растянутая до 3027 мм. Это делает новый электрокроссовер одним из самых просторных в своем классе. Длина кузова составляет 4949 мм.

Автомобиль оснащен новой матричной светодиодной оптикой, в передней части кузова электрокара есть дополнительный багажник объемом 128 л. Также в оснащение войдет многосекционная панорамная крыша с возможностью затемнения.

Внутри — медиасистема с экраном диагональю — 39,1 дюйма, который объединяет цифровую комбинацию приборов, а также два дисплея. Имеется и проекционный экран. Передние кресла снабжены подогревом, вентиляцией и пневмомассажем. В списке оборудования — беспроводная зарядка для смартфонов и премиальная аудиосистема Burmester. Электрический кроссовер сможет похвастать и продвинутыми системами помощи водителю на трассе и в городе.

