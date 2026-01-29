Длительность поездок такси в Москве резко выросла

По данным канала, в некоторых районах столицы время, которое пассажиры тратят на путь, выбирая для передвижения такси, выросло в 1,5−2 раза. При этом средний чек увеличился на 20−25% по сравнению с прошлой неделей.

До этого сообщалось, что автосоюз предложил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопад. Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД с просьбой не штрафовать водителей за нарушение дорожной разметки во время снегопадов.

«Мы просим министерство внутренних дел не штрафовать за нарушение всех возможных правил разметки и всего, что связано с выездом на выделенку, потому что зачастую все скрыто и непонятно, где можно выезжать на нее, а где нет. Это сильно усложняет жизнь водителей», — отметил Шапарин.

Ранее сообщалось, что автомобилям каршеринга хотят запретить парковаться во дворах.