Для МЧС создали внедорожный автобус на шасси «Садко Next»

В штабном модуле может работать команда из семи специалистов. Для оперативной работы предусмотрены системы связи, видеоконференций и передачи данных.

Производитель заявляет, что надстройка надёжно утеплена. Для круглогодичного использования машины предусмотрены кондиционер и независимый отопитель.

Также сотрудники могут отдыхать, не покидая машину: для этого предусмотрены трансформируемые спальные места, микроволновая печь и другое оборудование.

Как отмечают представители компании СпецТехПром, «Садко Next» стал самой подходящей базой для подобного проекта, так как этот автомобиль отличается хорошей проходимостью.

Двигатель ЯМЗ-53443 мощностью 149 л.с. с расходом 21,5 л/100 км обеспечивает быструю окупаемость за счёт снижения затрат на топливо и обслуживание.

Читайте также: