Дочка Audi без колец: на автосалоне в Пекине дебютировал электрический E7X

Длина автомобиля составляет 5,05 метра, колёсная база — 3,06 метра. Двухмоторная установка мощностью 670 л.с. разгоняет кроссовер до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Модель построена на 900-вольтовой платформе: за 10 минут зарядки батарея восполняет запас хода на 429 километров.

Максимальный запас хода Audi E7X достигает 751 километра. Модель стала первым кроссовером марки с системой автономного вождения третьего уровня (L3), которая берёт управление на себя в определённых ситуациях, но требует готовности водителя вовремя вмешаться. В салоне установлен 21-дюймовый дисплей.

