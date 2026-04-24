Jetour TX дебютировал в Пекине как первый электромобиль марки

Размером концепт близок к компактным вседорожникам, а специальный шильдик на задней части кузова указывает на то, что перед нами полностью электрическая машина. Ни технических характеристик, ни снимков салона пока нет, но премьера этого концепта демонстрирует решительный выход Jetour на глобальный рынок электромобилей. Производитель пообещал выпускать по две‑три электрические новинки каждый год.

Батарея Jetour TX способна заряжаться с 20 до 80% всего за 9 минут. Запас хода на одной электротяге составляет 330 км, а суммарный достигает 1416 км. В Китае цена на модель варьируется от 329,8 до 473,8 тыс. юаней (примерно 4−6 млн рублей). Сама премьера концепта демонстрирует серьёзные намерения бренда выйти на глобальный рынок электромобилей.

