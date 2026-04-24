Опубликовано 24 апреля 2026, 12:35
Li Auto представила шестиместный флагманский кроссовер за 6 млн рублей

Li Auto показала L9 Livis с полностью электронным шасси и функцией автопилот. Новинка стала главной премьерой на стенде Li Auto в Пекине. Модель заметно выросла: длина достигла 5255 мм, колёсная база — 3125 мм, салон остался шестиместным.
Li Auto L9
Li Auto L9
Арина Лысенко
Арина Лысенко

В числе ключевых особенностей — 800-вольтовая архитектура, активная подвеска с возможностью независимого подъёма и опускания каждого колеса (на мотор-шоу демонстрировали, как автомобиль самостоятельно вытаскивает колесо из песка), а также полностью электроуправляемое шасси без механической связи — с автопилотом, подруливающими задними колёсами и электронными тормозами.

Li Auto L9

Li Auto L9

Гибридная силовая установка работает в паре с новой батареей ёмкостью 72,7 кВт·ч, которая обеспечивает 420 км исключительно на электротяге и суммарный запас хода более 1500 км. За обработку данных отвечают два фирменных процессора Mach 100 совокупной мощностью 2560 TOPS — это лучший показатель среди всех конкурентов. Цена новинки составляет 559, 8 тыс. юаней (около 6,1 млн рублей), а старт продаж запланирован на май 2026 года.

Haval показала семиместный гибрид Raptor Plus за 2,2 млн рублей

GWM представила на Пекинском автосалоне кроссовер мощностью 740 л.с.

Nissan привез на Пекинском автосалоне новый кроссовер NX8 за 1,8 млн рублей