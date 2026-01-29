«Дочка» Volkswagen рассказала о планах на российском рынке

На российском рынке официально продаются три модели Jetta: седан VA3 (от 1 928 000 руб.), кроссовер VS5 (от 2 700 000 руб.) и флагманский внедорожник VS7 (от 3 067 000 руб.). При этом актуальные цены на седан VA3 в настоящий момент отсутствуют на официальном сайте марки.

Бренд Jetta был создан в 2019 году совместно концерном Volkswagen и китайской компанией FAW. По данным РОАД, в 2025 году в России было продано 1 629 автомобилей этой марки.

