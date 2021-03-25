Мощные Dodge научили становиться очень медленными при угоне

Режим работает следующим образом: владелец автомобиля задает четырехзначный код в мультимедийной системе, который необходимо ввести перед запуском двигателя. Если же в машине окажется угонщик, который подделал или украл ключ, но не ввел код, то электроника не позволит мотору превысить обороты холостого хода – 675 в минуту.
Таким образом, двигатель маслкара сможет развивать не более трех лошадиных сил и 30 Нм крутящего момента, а автомобиль будет двигаться очень медленно. Вероятно, угонщик сам откажется от затеи и покинет машину. В противном случае его несложно будет задержать: уехать далеко он вряд ли успеет.
Разработка предназначается для Dodge Charger и Challenger, оснащенных топовыми моторами HEMI V8 объемом 6,2 или 6,4 литра, и выпущенных с 2015 года по настоящее время. Новый режим будет доступен в конце весны или в начале лета, а установить его можно будет бесплатно, обратившись к официальным дилерам марки.
Американец угнал 13 машин за полтора года
В прошлом году в Сети появился снимок Dodge Challenger, который пытались угнать из автосалона. Попытка обернулась неудачей: маслкар оказался слишком широким и застрял в дверном проеме, а злоумышленнику пришлось покинуть место преступления пешком.