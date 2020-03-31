Компания Lego выпустила Dodge Charger из «Форсажа»

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Фирма Lego совместно с кинокомпанией Universal Pictures подготовила новинку: набор с Dodge Charger R/T 1970 года из серии фильмов «Форсаж». Культовый маслкар принадлежал герою Вина Дизеля Доминику Торетто.
Новый набор Lego Technic появится в продаже 27 апреля и будет стоить 100 долларов (почти восемь тысяч рублей). Charger состоит из 1077 деталей, достигает в длину 40 сантиметров, в ширину 17 сантиметров, а в высоту – 11 сантиметров.
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У игрушечной модели открывается капот, под которым расположен мотор V8, а в багажнике спрятаны два баллона системы впрыска закиси азота (NOS). Кроме того, Charger из Lego оснащен прыжковым устройством и реалистичной подвеской.
В ноябре 2019 года на продажу выставили кастомный Dodge Charger Maximus образца 1968 года из седьмой части франшизы «Форсаж». В движение такой маслкар приводил 9,4-литровый двигатель мощностью более 2250 лошадиных сил.