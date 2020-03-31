Компания Lego выпустила Dodge Charger из «Форсажа»

Новый набор Lego Technic появится в продаже 27 апреля и будет стоить 100 долларов (почти восемь тысяч рублей). Charger состоит из 1077 деталей, достигает в длину 40 сантиметров, в ширину 17 сантиметров, а в высоту – 11 сантиметров.