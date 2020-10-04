Переход полиции с Dodge на Tesla почти окупился за год

Благодаря значительно более низким эксплуатационным затратам первый год патрулирования на Model 3 принёс полиции Баргерсвилля 6755 долларов экономии, что почти соответствует разнице в цене по сравнению с Charger. Бертрам опубликовал в Twitter таблицу с затратами, из которой заметно, что Model 3 может не только похвастать нулевыми затратами на обслуживание, но и расходы на электроэнергию оказались намного ниже стоимости бензина. Как бонус, Tesla быстрее и тише, чем Dodge.