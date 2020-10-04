Начальник полиции города Баргерсвилль в американском штате Индиана в прошлом году вместо привычного седана Dodge Charger первым среди всех полицейских в США решил купить электрокар Tesla Model 3 в качестве нового патрульного автомобиля. Tesla оказалась дороже (41 945 долларов), чем Dodge (33 612 долларов), однако Тодд Бертрам был уверен, что разницу в 8333 доллара можно будет довольно быстро возместить. И оказался прав, потому что переход полиции с Dodge на Tesla почти окупился за год.
Благодаря значительно более низким эксплуатационным затратам первый год патрулирования на Model 3 принёс полиции Баргерсвилля 6755 долларов экономии, что почти соответствует разнице в цене по сравнению с Charger. Бертрам опубликовал в Twitter таблицу с затратами, из которой заметно, что Model 3 может не только похвастать нулевыми затратами на обслуживание, но и расходы на электроэнергию оказались намного ниже стоимости бензина. Как бонус, Tesla быстрее и тише, чем Dodge.