Счастливые владельцы американского электрокроссовера сообщают в тематических группах на Reddit и Facebook, что у Tesla Model X на ходу разрушается крыша. В отличие от других проблем электрокара, это касается не только владельцев Model X, но и всех, кто едет по дороге вслед за ними, потому что на сей раз речь идёт о куске крыши, который может неожиданно оторваться от автомобиля. Он представляет собой продолговатое стекло, расположенное на крыше между верхними частями подъёмных дверей, которые в Tesla называют «соколиными крыльями».