Посмотрите на странный шестиколесный Dodge Viper

Однако всех этих модификаций владельцу спортивного купе показалось мало. Тогда он решил установить на заднюю ось спорткара четыре 20-дюймовых колесных диска с широкими покрышками. Подобная двускатная ошиновка применяется в коммерческой технике для увеличения грузоподъемности. Кроме того, владельцу пришлось расширить колесные арки, а также установить на них дополнительные стоп-сигналы и отражатели.