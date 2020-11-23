Посмотрите на странный шестиколесный Dodge Viper

Первые модификации спорткара владелец начал осуществлять еще несколько лет назад. Сперва хозяин покрасил Dodge Viper в темно-зеленый цвет, нанес множество надписей, отсылающих к американской армии, а также максимально сократил дорожный просвет. Далее «Вайпер» получил экспериментальный спортивный обвес и обзавелся новой выхлопной системой.
1320video/Instagram
Однако всех этих модификаций владельцу спортивного купе показалось мало. Тогда он решил установить на заднюю ось спорткара четыре 20-дюймовых колесных диска с широкими покрышками. Подобная двускатная ошиновка применяется в коммерческой технике для увеличения грузоподъемности. Кроме того, владельцу пришлось расширить колесные арки, а также установить на них дополнительные стоп-сигналы и отражатели.
1320video/Instagram
Dodge до сих пор продает новые Viper. Их производство завершили в 2017 году
Хозяин модифицированного Dodge Viper позиционирует свой спорткар, как «армейский вездеход».
1320video/Instagram
Однако, скорее всего, все эти эпатажные доработки сделаны для того, чтобы продемонстрировать, насколько безумным можно сделать серийный автомобиль.
В начале ноября в Сети опубликовали фотографию очень странного тюнингованного Toyota C-HR. Помимо множества ярких деталей экстерьера, владелец модифицированного кроссовера украсил внешний вид автомобиля эмблемами и надписями, отсылающими к супергеройской киновселенной Marvel.