Посмотрите на очень странный тюнинг Toyota C-HR

Глядя на тюнингованный Toyota C-HR, кажется, что владелец японского кроссовера решил придать своему автомобилю максимально эксцентричный внешний вид. Среди новых деталей экстерьера, C-HR обзавелся черным задним антикрылом, выполненным в стиле Honda Civic Type R. Кроме того, автомобиль получил кастомные задние фонари, хромированные элементы в отделке бампера, дверных ручек и средних стоек, а также фальш-насадки выхлопной системы.

Помимо этого, в отделке кузова кроссовера владелец использовал красную палитру, которой украшены задний бампер, пороги, а также брызговики и корпуса наружных зеркал. C-HR оснастили белыми колесными дисками с черно-красными вставками и алыми тормозными суппортами. В отделке колесных арок и топливного бака тюнеры применили черные краску.

Еще одной отличительной особенностью эксцентричного экстерьера являются эмблемы и надписи из киновселененной Marvel. Так, например, на крыше, заднем крыле и спойлере изображен логотип «Карателя» (в переводе Punisher), а на задней двери нанесено название корпорации Stark Industies из серии фильмов «Железный человек».