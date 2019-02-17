В автомобили Tesla добавили «собачий режим»

Этот режим разработан для защиты собак в салоне автомобилей в жаркое время года. При его активации закрываются двери и окна, но аудиосистема и климат-контроль продолжают работать. На экране мультимедийного комплекса при этом появляется сообщение для прохожих о том, какая температура поддерживается в салоне. Также на экран выводится надпись: «Со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется».