Dongfeng привез в Россию автобус-вездеход, который бросит вызов ПАЗу

Китайская марка занялась сертификацией полноприводных автобусов

Dongfeng привез в Россию автобус-вездеход, который бросит вызов ПАЗу. По информации телеграм-канала «Автобусы и вообще», автопроизводитель намерен официально вывести на наш рынок пассажирские спецверсии с двумя (4х4) и тремя (6х6) осями. Четырёхколёсный автобус с полным приводом уже показан, ожидаемая цена — до восьми миллионов рублей. Новинка Dongfeng займёт нишу устаревшего ПАЗ-3206 и составит конкуренцию КамАЗ-6250.