Dongfeng показал изображения 4 внедорожников под брендом Mengshi

В настоящее время линейка Mengshi насчитывает три модели: Mengshi M817, Mengshi M917 и Mengshi M800. Все четыре будущих кроссовера получат единый дизайн «Эстетика храброго героя 2.0» (Xionghun Aesthetics 2.0) и задние фонари в форме креста — такие же, как у актуальной модели M817.

Новинки оснастят новым лидаров Huawei, а также шасси Mengshi Panshi Chassis 2.0. Кроме того, суббренд Dongfeng объявил об открытии совместного с Huawei флагманского автосалона в Ухане.

Также Mengshi заключил соглашение о сотрудничестве с более чем десятью культурно-туристическими объектами и создал 10 внедорожных баз. По плану, к 2027 году количество таких баз достигнет 100, они охватят основные туристические маршруты и популярные зоны для внедорожного вождения по всему Китаю.

Mengshi — это люксовый электробренд кроссоверов, принадлежащий государственной корпорации Dongfeng Motor Corporation.

Читайте также: