Donkervoort построил к своему 40-летию самый быстрый и экстремальный спорткар

Нидерландский производитель спорткаров Donkervoort построил в честь празднования своего 40-летия самую быструю и экстремальную модель, которая получила название D8 GTO-40. Автомобиль не только стал мощнее – у него серьезно модернизирована конструкция кузова.

По сравнению с предшественником в «юбилейном» спорткаре изменился пространственный каркас кузова, который теперь делают из более легкой и прочной стали. Кроме того, в Donkervoort расширили использование углепластика в конструкции, добавили титановый выпуск и карбоновые колесные диски. Спорткар в результате стал весить на 22 килограмма меньше базового D8 GTO – 678 килограммов.

Родстер по-прежнему оснащается турбированной «пятеркой» Audi объемом 2,5 литра, однако для спецверсии ее мощность была увеличена с 380 до 415 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. С нуля до 200 километров в час такой автомобиль ускоряется за 7,7 секунды.

Помимо этого, для юбилейного спорткара была улучшена аэродинамика, а также улучшено охлаждение силовой установки.

Компания Donkervoort намерена выпустить лишь 40 экземпляров новинки. Половина всего тиража уже раскуплена по предварительным заявкам. Стоимость машины – около 159,6 тысячи евро.