Неизвестная фирма из ОАЭ покажет в Дубае гиперкар Dragon

О фирме Ajlani Motors известно только то, что зарегистрирована она в Объединенных Арабских Эмиратах, а ее основателем является Башар Ажлани. Судя по его профилю в LinkedIn, он три месяца проработал стажером в W Motors — первом ближневосточном производителе суперкаров. Сейчас Ажлани занимает должность арт-директора в маркетинговом агентстве J. Walter Thompson MEA.