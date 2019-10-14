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14:04

Неизвестная фирма из ОАЭ покажет в Дубае гиперкар Dragon

Разработка автомобиля велась в полной секретности последние пять лет

На автосалоне в Дубае, который пройдет с 12 по 16 ноября, состоится мировая премьера гиперкара Dragon, разработанного местной компанией Ajlani Motors. Для фирмы этот проект дебютный — работа над автомобилем велась последние пять лет «в режиме строжайшей секретности».

О фирме Ajlani Motors известно только то, что зарегистрирована она в Объединенных Арабских Эмиратах, а ее основателем является Башар Ажлани. Судя по его профилю в LinkedIn, он три месяца проработал стажером в W Motors — первом ближневосточном производителе суперкаров. Сейчас Ажлани занимает должность арт-директора в маркетинговом агентстве J. Walter Thompson MEA.

О самом автомобиле информации тоже нет. Гиперкар получит название Dragon — в честь мифического чудовища, что украшает логотип Ajlani Motors. Его концепция будет основана на главенстве дизайна: ведь именно стилистика, считает Ажлани, является важнейшим элементом этого сегмента. Подробностей нет, но «душу дракона» дизайнерам каким-то образом удалось перенести на все кузовные панели двухдверки.

Похожую идею «эстетического гиперкара» швейцарская компания Pure H представила на выставке Grand Basel в 2018 году. По словам дизайнера Рене Шмидля, основой концепции автомобиля стали дизайн, идеальные пропорции, общая гармония, а также особый подход к выбору материалов.