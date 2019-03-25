Посмотрите, как вышедшая из берегов река затопила дрэговую трассу в США

Под водой оказались дрэговая прямая, парковка для зрителей, первый этаж административного здания. Практичного полностью затоплены трибуны. После схода воды владельцам трассы потребуется много времени и денег, чтобы привести ее в прежнее состояние и снова проводить гонки.
Для сбора средств на восстановление трассы 1320Video объединились с местными благотворительными организациями. Вместе они организуют автомобильные шоу Fremont Flood Relief - Car Show Fundraiser & Collection Drive. Все полученные от участников деньги будет направлены на помощь пострадавшим от наводнения.
В сентябре прошлого года тайфун «Джеби» стал причиной затопления и повреждения 51 Ferrari, принадлежащих дилеру, расположенному на японском острове Рокко. По словам владельца компании, все суперкары отправят на утилизацию, так как после попадания морской воды в двигатели их невозможно отремонтировать.