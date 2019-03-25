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17:23

Посмотрите, как вышедшая из берегов река затопила дрэговую трассу в США

Уровень воды поднялся более чем на три метра

Дрэговая трасса I29 Dragway, расположенная в штате Айова, из-за разлива Миссури оказалась полностью затоплена. Уровень воды поднялась более чем на три метра. Как сейчас выглядит автодром показали авторы сайта 1320Video.com.

Под водой оказались дрэговая прямая, парковка для зрителей, первый этаж административного здания. Практичного полностью затоплены трибуны. После схода воды владельцам трассы потребуется много времени и денег, чтобы привести ее в прежнее состояние и снова проводить гонки.

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Для сбора средств на восстановление трассы 1320Video объединились с местными благотворительными организациями. Вместе они организуют автомобильные шоу Fremont Flood Relief - Car Show Fundraiser & Collection Drive. Все полученные от участников деньги будет направлены на помощь пострадавшим от наводнения.

В сентябре прошлого года тайфун «Джеби» стал причиной затопления и повреждения 51 Ferrari, принадлежащих дилеру, расположенному на японском острове Рокко. По словам владельца компании, все суперкары отправят на утилизацию, так как после попадания морской воды в двигатели их невозможно отремонтировать.

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