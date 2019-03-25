Посмотрите, как вышедшая из берегов река затопила дрэговую трассу в США

В сентябре прошлого года тайфун «Джеби» стал причиной затопления и повреждения 51 Ferrari, принадлежащих дилеру, расположенному на японском острове Рокко. По словам владельца компании, все суперкары отправят на утилизацию, так как после попадания морской воды в двигатели их невозможно отремонтировать.