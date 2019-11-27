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15:23

Посмотрите на Rolls-Royce рэпера Дрейка с золотой совой на капоте

В Сети раскрыли автомобиль, сделанный по индивидуальному заказу канадского рэпера

© Instagram.com/tonybet
Седан на снимках – Rolls-Royce Phantom от Mansory, который, как уверяет глава студии Driving Emotions Тони Бет, недавно приобрел Дрейк. Автомобиль выкрашен в черный и кремовый цвета, а на капоте вместо «Духа экстаза» красуется золотая сова с бриллиантовыми глазами

Замена маскота объясняется тем, что сова – тотемное животное и талисман репера. В комментариях к публикации Тони Бета пользователи предполагают, что эта фигурка из драгоценного металла обошлась Дрейку дороже всего автомобиля. В числе других отличий этого Phantom от стандартной модели новые светодиодные ходовые огни и особый обвес.

Rolls-Royce Phantom оснащается 6,75-литровым твин-турбо двигателем V12, выдающим 571 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента, восьмидиапазонным автоматом ZF, адаптивной пневматической подвеской и полноуправляемым шасси.

К слову, новинка – уже второй Rolls-Royce Phantom в гараже артиста. Автомобильная коллекция Дрейка также включает один из 99 выпущенных Mercedes-Maybach G650 Landaulet стоимостью миллион долларов, Mercedes-Maybach S600 Pullman, Mercedes-Benz SLR McLaren, McLaren 675LT, Bugatti Veyron, Bentley Continental и Ferrari LaFerrari.

Ранее стало известно о том, что в России будет продан один из 25 существующих Phantom Tranquility. Это коллекционный автомобиль, в салоне которого имеется деталь (регулятор громкости), изготовленная из фрагмента метеорита Муонионалуста. Стоимость такого седана составляет 60 150 000 рублей.

Источник: Instagram.com/tonybet