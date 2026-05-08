«Драко Малфой» снялся в рекламе марки Cupra

Сюжет нового рекламного ролика Cupra построен вокруг выбора волшебной палочки. Кампания получила название «Избранный». В главной роли снялся актёр Том Фелтон, известный зрителям как Драко Малфой из саги о Гарри Поттере. Герой в исполнении Фелтона пробует несколько рулей, однако лишь руль Cupra Formentor «выбирает» его самого.

В основе компактного кроссовера Formentor (4450 мм) лежит платформа MQB Evo. Кроме него, в новой рекламной кампании будут продвигать более просторный кроссовер Terramar длиной 4519 мм и хэтчбек Cupra Leon (4399 мм).

