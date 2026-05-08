Опубликовано 08 мая 2026, 11:571 мин.
«Драко Малфой» снялся в рекламе марки Cupra
Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя, прорекламировал машины Cupra. Актер снялся в новой рекламной кампании испанской марки Cupra, суббренд Volkswagen AG. Видео появилась на видеохостинге YouTube.
© нейросеть
Сюжет нового рекламного ролика Cupra построен вокруг выбора волшебной палочки. Кампания получила название «Избранный». В главной роли снялся актёр Том Фелтон, известный зрителям как Драко Малфой из саги о Гарри Поттере. Герой в исполнении Фелтона пробует несколько рулей, однако лишь руль Cupra Formentor «выбирает» его самого.
В основе компактного кроссовера Formentor (4450 мм) лежит платформа MQB Evo. Кроме него, в новой рекламной кампании будут продвигать более просторный кроссовер Terramar длиной 4519 мм и хэтчбек Cupra Leon (4399 мм).
Читайте также:
Бывший завод Toyota в Шушарах начнет выпуск седанов Senat 900
В Китае рухнули продажи новых автомобилей
Россиянам рассказали об особенностях кроссовера Volkswagen Tiguan из КНР
Источник:YouTube
Автор:Арина Лысенко
Тег: