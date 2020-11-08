Дрэг-гонка: «трековый» Porsche 911 против Bentley Continental GT

В активе Porsche 911 GT3 уходящего поколения 4,0-литровый атмосферный оппозитный шестицилиндровый двигатель мощностью 500 сил и крутящим моментом 460 Нм. Трансмиссия — 7-скоростной «робот» PDK, привод — на заднюю ось.
Фото: Porsche 911 GT3 (991)
Bentley Continental GT сохранил 6,0-литровый 635-сильный (900 Нм) W12 с двойным наддувом; у британского купе полный привод и 8-скоростная преселективная коробка передач. Однако Bentley почти на 800 килограммов тяжелее и на ⅔ дороже соперника — Continental GT стоит 163 тысячи фунтов стерлингов, тогда как 911 GT3 можно купить за 100 тысяч фунтов.
Видео: YouTube-канал carwow
По традиции, двухдверки испытали классическим дрэгом с места на 402 метра, двумя параллельными стартами «с хода», а в финальном тесте оценили эффективность тормозов со скорости 113 километров в час. Определить победителя по итогам серии оказалось нелегко.