Дрэг-гонка: «трековый» Porsche 911 против Bentley Continental GT

Bentley Continental GT сохранил 6,0-литровый 635-сильный (900 Нм) W12 с двойным наддувом; у британского купе полный привод и 8-скоростная преселективная коробка передач. Однако Bentley почти на 800 килограммов тяжелее и на ⅔ дороже соперника — Continental GT стоит 163 тысячи фунтов стерлингов, тогда как 911 GT3 можно купить за 100 тысяч фунтов.