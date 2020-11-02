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Внешность нового Porsche 911 GT3 раскрыта до премьеры

«Трековая» версия двухдверки попалась фотошпионам без камуфляжа

Porsche 911 GT3 (992) © S. Baldauf/SB-Medien for Carscoops.com
Сергей Ильин
Очевидцы из Германии раскрыли до премьеры внешность нового Porsche 911 GT3 линейки 992. Самую бескомпромиссную версию в актуальной гамме «девятьсот одиннадцатых» легко узнать по оригинальному обвесу, иной конфигурации выпускной системы, особым колёсным дискам и тормозам. Публичный дебют новинки состоится до конца года.

В восьмом поколении Porsche 911 GT3 сохранит традиционное фиксированное заднее антикрыло и характерную «двустволку» выхлопа по центру. Спутать «трековое» купе с другими моделями семейства 992 не удастся, поскольку двухдверка получит необычный передний багажник с прорезями, оптимизированные бамперы, агрессивный диффузор и специальные облегчённые колёсные диски с креплением одной центральной гайкой.

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Porsche 911 GT3 (992)

Фото: S. Baldauf/SB-Medien for Carscoops.com

Технические характеристики нового Porsche 911 GT3 хранят в секрете, но нет сомнений, что купе сохранит и задний привод, и высокооборотистый атмосферный 4,0-литровый двигатель. Инсайдеры предсказывают отдачу на уровне 550 лошадиных сил, базовую роботизированную трансмиссию, но не исключен и вариант с «механикой» для петролхедов.

Один из фанатов немецкой марки нашёл подтверждение скорого дебюта 911 GT3 и GT3 Touring — двухдверки есть в гамме Porsche на 2021 модельный год. Инсайдеры предсказывают, что публичная премьера состоится до конца календарного года, так что до презентации остаётся менее восьми недель.

Источник: Carscoops.com