Внешность нового Porsche 911 GT3 раскрыта до премьеры

Один из фанатов немецкой марки нашёл подтверждение скорого дебюта 911 GT3 и GT3 Touring — двухдверки есть в гамме Porsche на 2021 модельный год. Инсайдеры предсказывают, что публичная премьера состоится до конца календарного года, так что до презентации остаётся менее восьми недель.