Aurus Komendant стал беспилотным

«Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе установлен на тестовом автомобиле-носителе – прототипе Aurus Komendant», — отметили в НАМИ. Внедорожник проходит испытания как на полигоне, так и в городе.

Система под названием NAMI self-driving system испытана на разных машинах и при разных условиях. Она может распознавать объекты на расстоянии до 200 метров.