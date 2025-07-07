Aurus Komendant стал беспилотным

Aurus Komendant стал беспилотнымОн разделил систему с Lada Vesta
«Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе установлен на тестовом автомобиле-носителе – прототипе Aurus Komendant», — отметили в НАМИ. Внедорожник проходит испытания как на полигоне, так и в городе.
Система под названием NAMI self-driving system испытана на разных машинах и при разных условиях. Она может распознавать объекты на расстоянии до 200 метров.
На стенде НАМИ рядом с Aurus выставили и Lada Vesta, оборудованную аналогичным боксом. Такую Vesta начали испытывать на обычных дорогах еще в прошлом году. Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам НАМИ Денис Ендачев отмечал,автономные технологии «в ближайшем времени будут активно применяться» и значительно удешевят поездки на такси и грузоперевозки.
В июне Минтранс России заявил, что к концу десятилетия количество беспилотных машин на российских трассах увеличится до 1,7 тысячи. То есть, чтобы соответствовать прогнозу, число таких автомобилей должно вырасти более чем в 20 раз менее чем за пять лет.