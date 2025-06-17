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Опубликовано 17 июня 2025, 18:00
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Минтранс: через пять лет по России будут ездить 1,7 тысячи беспилотных машин

Сейчас их около 80
Минтранс дал прогноз по росту числа беспилотных автомобилей в России. К концу нынешнего десятилетия количество машин, которым не нужен водитель, на российских трассах увеличится до 1,7 тысячи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Романа Старовойта. То есть всего за пять лет число беспилотников, по его прогнозу, вырастет более чем в 20 раз.
Минтранс: через пять лет по России будут ездить 1,7 тысячи беспилотных машин
© Максим Богодвид / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Сейчас по российским автотрассам курсируют около 80 беспилотных машин. Ими управляют «Яндекс», «Сбер» и Wildberries.

«Яндекс», к примеру, в октябре прошлого года вывел на трассу М-4 роботизированный грузовик на базе китайского Shacman X6000. Машина умеет сверяться с картами, распознает дорожную разметку, объекты инфраструктуры, а также дорожные знаки и других участников движения. До этого беспилотники выехали на М-11.

В этом году географию расширили на ЦКАД, а в следующем беспилотные грузовые автомобили выпустят на трассу М-12 «Восток».

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Параллельно разрабатываются ГОСТы для таких машин. Их собираются представить к концу нынешнего года.

А в 2027-м автомобили без водителя массово выпустят на дороги общего пользования, пообещали ранее в Минтрансе. К этому сроку в стране необходимо создать единые правила, а также инфраструктуру для безопасной эксплуатации подобных машин.