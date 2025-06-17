Минтранс: через пять лет по России будут ездить 1,7 тысячи беспилотных машин

Сейчас по российским автотрассам курсируют около 80 беспилотных машин. Ими управляют «Яндекс», «Сбер» и Wildberries.

«Яндекс», к примеру, в октябре прошлого года вывел на трассу М-4 роботизированный грузовик на базе китайского Shacman X6000. Машина умеет сверяться с картами, распознает дорожную разметку, объекты инфраструктуры, а также дорожные знаки и других участников движения. До этого беспилотники выехали на М-11.

В этом году географию расширили на ЦКАД, а в следующем беспилотные грузовые автомобили выпустят на трассу М-12 «Восток».