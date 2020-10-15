Из озера выловили угнанный 32 года назад Chevrolet Camaro

Рыбак заявил о своей находке в местную полицию, которая отправила в указанное место команду водолазов. По данным полицейских, он заметил автомобиль на своём гидролокаторе – средстве звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения.

Найденный автомобиль был перевернут колёсами вверх и покрыт несколькими слоями ила и водорослей. Chevrolet Camaro 1987 года успешно вытащили на поверхность с помощью водолазов и грузовика с подъёмным краном. Машина, пролежавшая на дне три десятка лет, ожидаемо оказалась в жутком состоянии.