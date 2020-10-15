Из озера выловили угнанный 32 года назад Chevrolet Camaro

Рыбак заявил о своей находке в местную полицию, которая отправила в указанное место команду водолазов. По данным полицейских, он заметил автомобиль на своём гидролокаторе – средстве звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения.
Найденный автомобиль был перевернут колёсами вверх и покрыт несколькими слоями ила и водорослей. Chevrolet Camaro 1987 года успешно вытащили на поверхность с помощью водолазов и грузовика с подъёмным краном. Машина, пролежавшая на дне три десятка лет, ожидаемо оказалась в жутком состоянии.
Фото: Fishers Police Department / Facebook
Наиболее удивительным является тот факт, что мост, под которым лежал автомобиль, ремонтировали 15 лет назад, пишет Autoevolution. Несмотря на это, автомобиль остался незамеченным рабочими.
Полицейским удалось установить владельца угнанного автомобиля, однако вернуть ему находку не удалось. Он умер, так и не узнав, что его пропавший Camaro был найден.
В июле похожая история произошла со спорткаром Ferrari Mondial 1987 года выпуска, который выловили из канала Амстердама. Автомобиль, объявленный в розыск 30 лет назад, может стать украшением аквариума в местном зоопарке.