Опубликовано 03 июля 2026, 15:041 мин.
ДТП парализовало МКАД
В Москве на МКАД авария парализовала проезд . Инцидент произошел на 54 километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
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«Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.
По данным канала, в настоящее время движение транспорта затруднено на два километра и осуществляется по двум полосам из пяти. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. Читайте также:
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Автор:Арина Лысенко
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