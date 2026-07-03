ДТП парализовало МКАД

«Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта затруднено на два километра и осуществляется по двум полосам из пяти. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. Читайте также:

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