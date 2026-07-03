Концерн BMW отрекся от машин, собранных в Калининграде без их разрешения

В 2025 году было продано 145 таких «пиратских» машин. Их отличительная черта — они зарегистрированы как автомобили 2025 года, но сохраняют дизайн моделей 2022 года, тогда как BMW обновляла внешность X-серии в 2022—2024 годах, сообщает Carscoops.

Представитель BMW Group Каролин Бахманн в письменном заявлении подтвердила, что «Автотор» начал выпускать ограниченные партии BMW в 2025 году, собирая их из старых, частично устаревших комплектов, оставшихся с 2022 года. Она добавила, что несанкционированная сборка продолжается «на нерегулярной основе» до сих пор. Чтобы снизить риски для покупателей, компания проинформировала государственные органы, дилеров и потенциальных клиентов о ситуации с этими автомобилями.

Три модели несанкционированных BMW X5, X6 и X7 оцениваются в 11,9−12,9 млн рублей за базовые версии. Это на миллионы рублей дешевле, чем ввозимые в страну по «серому» импорту аналоги.

Однако британский эксперт Кристофер Людвиг предупреждает: отсутствие инженерного контроля со стороны BMW неизбежно приведет к потенциальным проблемам с качеством. Ключевая сложность — в программном обеспечении BMW, которое либо не обновляется, либо перепрограммировано.

Российские продавцы, впрочем, выставляют это как преимущество, утверждая, что машины нельзя дистанционно заблокировать через серверы BMW.

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