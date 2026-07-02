Распродано всё: самый уродливый Ferrari вызвал ажиотаж среди китайцев

За оформление кузова Ferrari Luce отвечала калифорнийская дизайн-студия LoveFrom, которую возглавляют выходцы из корпорации Apple Джони Айв и Марк Ньюсон.

Длина автомобиля — 5026 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1544 мм, а размер колёсной базы — 2960 мм. Лифтбек оснащён четырьмя электромоторами общей отдачей 1050 л.с. и 990 Н·м.

Ранее новый электрический Ferrari вызвал резкую критику со стороны вице-премьера Италии и бывшего гендиректора Ferrari — оба высказались негативно вскоре после презентации модели.

Так, бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло заявил: высказажи он всё, что думает на самом деле, это навредило бы компании. По его словам, Ferrari рискует разрушить свою легенду.

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