Экс-менеджер BMW возглавит Audi

В обязанности Дюсманна на прошлой работе в BMW входила разработка двигателей для болидов заводской команды Формулы-1. Из-за этого с переходом в Audi были некоторые сложности: марка определилась с кандидатом еще в 2018 году, однако из-за одного пункта в контракте с баварским брендом Дюсманн долгое время не мог работать на конкурирующую компанию. Ситуация разрешилась только осенью этого года, а на днях в Audi официально подтвердили имя нового руководителя.

Дюсманн сменит на посту главы Audi Брэма Схота, который в 2018 году занял должность Руперта Штадлера, арестованного в Германии по делу о дизельном скандале.