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15:30

Экс-менеджер BMW возглавит Audi

В руководстве марки произошла перестановка

Компания Audi объявила о назначении нового руководителя – им станет Маркус Дюсманн, который ранее работал в Mercedes-Benz и BMW. Дюсманн вступит в новую должность 1 апреля 2020 год.

В обязанности Дюсманна на прошлой работе в BMW входила разработка двигателей для болидов заводской команды Формулы-1. Из-за этого с переходом в Audi были некоторые сложности: марка определилась с кандидатом еще в 2018 году, однако из-за одного пункта в контракте с баварским брендом Дюсманн долгое время не мог работать на конкурирующую компанию. Ситуация разрешилась только осенью этого года, а на днях в Audi официально подтвердили имя нового руководителя.

Дюсманн сменит на посту главы Audi Брэма Схота, который в 2018 году занял должность Руперта Штадлера, арестованного в Германии по делу о дизельном скандале.

Летом 2018 года Штадлеру, который занимал разные руководящие должности в Audi с 2007 года, было выдвинуто обвинение в сокрытии улик и фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей. Тогда же его временно отстранили от дел, а осенью наблюдательный совет Volkswagen и Audi принял решение уволить Штадлера из компании с компенсацией в размере семи миллионов евро. Мужчина уже вышел на свободу, однако до сох пор находится под следствием.