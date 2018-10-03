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18:34

Арестованного главу Audi окончательно уволили

Руперт Штадлер займется своей защитой в рамках дела о дизельгейте

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Наблюдательный совет Volkswagen и Audi принял решение уволить с занимаемых должностей члена совета правления компаний Руперта Штадлера, арестованного по делу о «дизельгейте». Бывшего топ-менеджера временно отстранили от дел еще в июне, но сейчас он хочет полностью сосредоточиться на свой защите.

В официальном сообщении немецкого производителя говорится, что Штадлер находится под следствием по делу о мошенничестве и сокрытии улик в рамках «дизельгейта». Он больше не может выполнять свои непосредственные обязанности члена совета правления Volkswagen AG и Audi AG, в связи с чем сам предложил уволить его с занимаемых должностей.

Источники газеты Handelsblatt в Volkswagen сообщают, что Штадлеру выплатят семь миллионов евро компенсации. Но условия таковы, что его не должны признать виновным в каком-либо преступлении на территории Германии. Дополнительно концерн заплатит бывшему топ-менеджеру 1,5 миллиона евро, если тот не перейдет на работу к конкурентам до конца декабря 2019 года.

Ранее временно исполняющим обязанности Штадлера назначили Абрахама Схота, который до этого проработал в Audi всего девять месяцев — он возглавлял отдел продаж и маркетинга.

Глава Audi был арестован 18 июня в своем доме. В прокуратуре полагают, что Штадлер знал об использовании на автомобилях обманного программного обеспечения, занижающего данные о вредных выбросах при проверке машин на стендах.

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