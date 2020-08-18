Видео: дрифт на 40-тонном карьерном самосвале

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Водитель карьерного самосвала на шахте недалеко от английского Честерфилда умудрился пустить 40-тонный автомобиль в управляемый занос и боком подъехать к погрузчику. Видео с забавным инцидентом выложили на YouTube-канале ViralHog недавно, но произошел он ещё в прошлом году.
Судя по наклейке с числом «740» на кузове, в роли дрифт-кара выступил самосвал Cat с шарнирно-сочленной рамой. Такая машина имеет полезную нагрузку чуть больше 36 тонн и оснащена 15,2-литровым дизелем, развивающим 441 лошадиную силу и 2618 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с механической трансмиссией, в которой девять передних передач и две задних.
В 2018 году компания Red Bull опубликовала ролик, в котором выигравший ралли-рейд «Дакар» грузовик «КАМАЗ» устроил дрифт-битву с гоночным купе Mazda RX-8. За рулем автомобиля команды «КАМАЗ-Мастер» находился Эдуард Николаев, а «Маздой» управлял новозеландский пилот Майк Уиддетт.