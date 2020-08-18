Видео: дрифт на 40-тонном карьерном самосвале

Судя по наклейке с числом «740» на кузове, в роли дрифт-кара выступил самосвал Cat с шарнирно-сочленной рамой. Такая машина имеет полезную нагрузку чуть больше 36 тонн и оснащена 15,2-литровым дизелем, развивающим 441 лошадиную силу и 2618 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с механической трансмиссией, в которой девять передних передач и две задних.