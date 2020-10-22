Пикап Dacia Duster начали продавать в Европе

За основу Duster Pick-Up инженеры взяли стандартный Duster, который оснастили грузовым отсеком длиной 1650 миллиметров, переделав дверь багажника в откидной борт. Длина, ширина и колёсная база автомобиля остались неизменными и составляют 4341, 1822 и 2673 миллиметра соответственно. Полезная нагрузка платформы равна 500 килограммам, а дорожный просвет – 224 миллиметрам.

Duster-пикап доступен в единственной версии в цвете Blanc Glacier и с 16-дюймовыми колёсными дисками. Под капотом установлен безальтернативный дизельный мотор Blue dCi, развивающий до 115 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента и работающий в паре с «механикой». Расход топлива «по паспорту» составляет 5,02 литра на 100 километров в городском цикле и 4,93 литра – в смешанном.