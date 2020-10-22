Пикап Dacia Duster начали продавать в Европе

За основу Duster Pick-Up инженеры взяли стандартный Duster, который оснастили грузовым отсеком длиной 1650 миллиметров, переделав дверь багажника в откидной борт. Длина, ширина и колёсная база автомобиля остались неизменными и составляют 4341, 1822 и 2673 миллиметра соответственно. Полезная нагрузка платформы равна 500 килограммам, а дорожный просвет – 224 миллиметрам.
Duster-пикап доступен в единственной версии в цвете Blanc Glacier и с 16-дюймовыми колёсными дисками. Под капотом установлен безальтернативный дизельный мотор Blue dCi, развивающий до 115 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента и работающий в паре с «механикой». Расход топлива «по паспорту» составляет 5,02 литра на 100 километров в городском цикле и 4,93 литра – в смешанном.
Фото: Dacia
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Пикап оборудован системой полного привода, а также всеми системами безопасности, которые положены обычному кроссоверу. В их числе – четыре подушки безопасности, системы стабилизации и помощи при старте и спуске с горы.
Dacia
Приём заказов на пикапы, выпуском которых займётся Romturingia в румынском городе Титу, уже открыт. Стоимость Duster с грузовой платформой в стране стартует с 22 546 евро или более двух миллионов рублей по текущему курсу. Для сравнения, обычный «Дастер»-кроссовер с тем же дизелем предлагают за 17 550 евро (1,6 миллиона рублей).
Ранее на этой неделе китайская компания Changan Automobile зарегистрировала в России торговый знак Hunter. Судя по нему, в России появится новый пикап, разработанный китайцами совместно с французским концерном PSA и известный на североафриканском, а также южноамериканском рынках под названием Peugeot Landtrek.