Объявлена цена доступного электрокара Dacia Spring

Однако, ценник на официальном сайте Dacia указан с учётом государственных субсидий, выплачиваемых в Венгрии на покупку электрокаров. Полная стоимость автомобиля куда выше – она составляет 6 490 000 форинтов (1,6 миллиона рублей). В России за ту же цену можно купить, к примеру, топовую Hyundai Creta или Nissan Qashqai в средней комплектации.
Таким образом, полная цена Dacia Spring оказалась выше, чем у немецкого соперника – компактного сити-кара Volkswagen e-up!, который на домашнем рынке предлагают за 13 037 евро (1,19 миллиона рублей), включая НДС. Однако на других рынках Европы электромобиль Volkswagen в «базе» стоит почти в два раза дороже: во Франции его предлагают за 23 740 евро, в Португалии – за 23 824 евро, а в Испании – за 23 245 евро. По паспорту e-up! проезжает на одной зарядке до 260 километров, а Spring – только 225.
Доступный в Китае электрокар Renault City K-ZE, который является аналогом Spring, так же стоит дешевле – причём даже с учётом «льготной» цены Dacia. Электрический City K-ZE оценивается в 61 800 юаней, что равно 718 тысячам рублей.
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Пока стоимость указана для первой партии Dacia Spring, состоящей из 100 экземпляров. Будет ли пересмотрена цена электромобиля после того, как распродадут первые экземпляры, пока неизвестно. Также пока не раскрыта цена для других рынков ЕС – её обещали объявить в ближайшее время.
Электрический кроссовер Dacia Spring был представлен на прошлой неделе. Он оснащается электромотором, выдающим 45 лошадиных сил и 125 Нм крутящего момента, который питается от литий-ионной батареи емкостью 26,8 киловатт-часа. Запас хода компакт-кросса составляет 225 километров по циклу WLTP.