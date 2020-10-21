Объявлена цена доступного электрокара Dacia Spring

Однако, ценник на официальном сайте Dacia указан с учётом государственных субсидий, выплачиваемых в Венгрии на покупку электрокаров. Полная стоимость автомобиля куда выше – она составляет 6 490 000 форинтов (1,6 миллиона рублей). В России за ту же цену можно купить, к примеру, топовую Hyundai Creta или Nissan Qashqai в средней комплектации.

Таким образом, полная цена Dacia Spring оказалась выше, чем у немецкого соперника – компактного сити-кара Volkswagen e-up!, который на домашнем рынке предлагают за 13 037 евро (1,19 миллиона рублей), включая НДС. Однако на других рынках Европы электромобиль Volkswagen в «базе» стоит почти в два раза дороже: во Франции его предлагают за 23 740 евро, в Португалии – за 23 824 евро, а в Испании – за 23 245 евро. По паспорту e-up! проезжает на одной зарядке до 260 километров, а Spring – только 225.

Доступный в Китае электрокар Renault City K-ZE, который является аналогом Spring, так же стоит дешевле – причём даже с учётом «льготной» цены Dacia. Электрический City K-ZE оценивается в 61 800 юаней, что равно 718 тысячам рублей.