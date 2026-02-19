«Движение парализовано»: десять машин столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье

«Информации о пострадавших нет, но движение парализовано. Это уже как минимум вторая крупная авария в Подмсковье. Около 8 утра 12 автомобилей попали в ДТП на 85-м километре трассы М-4 «Дон». Главная причина — сильный снегопад. Пробки в Москве достигли девяти баллов», – говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобили получили повреждения, при этом их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в результате произошедшего образовался сильный затор, при этом водители и пассажиры вышли из поврежденных в ДТП автомобилей.

До этого на МКАД на видео сняли буксующие фуры, затруднившие движение. Многотонные большегрузы парализовали проезд на 65 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. По данным Дептранса и ЦОДД, пробки в столице оцениваются в 6 баллов. В настоящее время движение затруднено на МКАД, в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, дом 66.

Ранее в Москве из-за прорыва трубы затопило дорогу.